Andreas sulla gravidanza di Veronica | “Purtroppo visita non andata bene”

(Di lunedì 13 novembre 2023) La settimana scorsaMuller ePeparini sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno annunciato di aspettare due gemelle. Il ballerino si è detto felicissimo di diventare padre. “Anche se ho 27 anni sono contentissimo di stare con una donna di 52 e si fare questa cosa con lei. Non di diventare padre, ma di diventare papà di due bambine con lei. Aspettavamo a dirlo a tutti, ma devo dire che la reazione è stata meravigliosa da parte sia dei miei parenti che dei suoi. Familiari e amici sono felicissimi di questa bella notizia. E io sono prontissimo per diventare papà e vivere questo nuovo capitolo della mia vita con. Avevo il desiderio di paternità ma non avrei mai voluto farlo troppo tardi, per vivere al passo con loro, un amico. Sono già con l’attenzione meno su di me e più sul concetto di ...