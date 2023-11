Andreas Muller | l’aggiornamento sulla gravidanza preoccupa i fan | “La visita non è andata come doveva andare”

... la quale sta per diventare mamma per la terza volta con il suo attuale compagno. Finito questo momento la Balivo ha quindi chiuso la puntata dando appuntamento agli spettatori a casa ...

Andreas Muller sulla gravidanza di Veronica Peparini: L'ultima visita non è andata bene Fanpage.it

Andreas Müller sulla gravidanza di Veronica: “La visita non è andata come doveva andare” Isa e Chia

La settimana scorsa a Verissimo era arrivata la notizia della doppia gravidanza. Ora, con una storia su Instagram, l'annuncio che la visita non è andata come doveva andare. Un ...Veronica Peparini pochi giorni fa in tv ha annunciato di essere incinta di due gemelline a 52 anni. Oggi però Andreas Muller con una storia su instagram ha spiegato che la visita di questa mattina non ...