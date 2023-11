Andrea Abodi | “Siamo un paese di talenti | ma c’è tanta gente che non fa sport”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Loè uno strumento indispensabile per il benessere fisico e sociale.undi, una scuola dei buoni maestri ma c’èche non fa. Nel corso della vita non faresignifica peggiorare la qualità della vita e pesare sulla spesa sanitaria. Loè una difesa immunitaria sociale”. Lo ha detto il ministro per loe i Giovani,, intervenuto a ‘Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa’, la piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell’impresa, promossa da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale Gedi, dal titolo ‘Evoluzione demografica: il ruolo dello ...