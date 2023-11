Ance | si elegge il nuovo Presidente per il dopo Di Giacomo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 25 novembre si vota per il rinnovo delle cariche associative (quadriennio 2023-2027).5 anni termina il mandato delMichele Di. Fissata la data per il rinnovo delle cariche all’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Avellino. L’assemblea e le relative operazioni di voto si svolgeranno sabato 25 novembre. L’appuntamento è per le ore 8.00 in prima convocazione e alle 10.00 in seconda nella sede di via Palatucci. Per il ruolo dii contendenti sono Alfonso Palma e Silvio Sarno, rispettivamente titolari della Costruzioni Alfonso Palma srl e della Siref srl. Per la prima volta, dunque, a queste elezioni non si giunge con una proposta unitaria come da ormai consolidata tradizione. Si vota anche per i 2 vicepresidenti e gli altri 3 membri del Consiglio ...