Analisi tattica Inter-Frosinone 2-0 | Inzaghi ‘sorpreso’ | maturità estrema

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023)di, terminata 2-0 grazie alle firme di Dimarco e Calhanoglu. Prestazione convincente in una partita più complicata del previsto a San Siro prima della sosta. Di seguito la breve, a caldo, della partita giocata dall’diin Serie A PREPARAZIONE – A San Siro va in campo la formazione migliore possibile in assenza di Benjamin Pavard, per questo in difesa c’è Matteo Darmian terzo destro. E non è un caso che il numero 36 offra una prestazione concreta e solida in entrambe le fasi di gioco. Il migliore in campo nella prima frazione. L’non gioca male ma non gioca nemmeno bene come sempre. Merito del, ben messo in campo senza specchiarsi del tutto al ...