Amsterdam | Greta Thunberg chiede il cessate il fuoco a Gaza | un contestatore sale sul palco e le strappa il microfono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023)ha partecipato ieri, 12 novembre, a una marcia organizzata adperre alle autorità di prestare maggiore attenzione ai cambiamenti climatici. Durante il suo intervento sul, l’attivista ha fatto anche un appello per ilil: “Dobbiamo ascoltare le voci di coloro che sono oppressi. E lottano per la libertà e la giustizia” ha detto al. A quel punto un manifestante è salito sul, l’ha interrotta e le hato il. “Sono venuto qui per una manifestazione sul clima, non per una visione politica“, ha detto l’uomo, prima di essere cacciato dal. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.