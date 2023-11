Amici 23 | Holy Francisco deluso dopo la puntata | Ho peccato con un pezzo su cui ero sicuro VIDEO

(Di lunedì 13 novembre 2023), nel daytime di23, ha mostrato la sua delusione per il giudizio di Tommaso Paradisola sua esibizione. Ecco cosa è successo.

23,Francisco deluso per la sua esibizione, Sarah furiosa lo zittisce: "Non ti parlo se fai così" Nel corso del daytime di oggi, lunedì 13 novembre,Francisco si è lasciato andare a ...

Chi è Sarah Toscano di Amici 23, il flirt con Holy Francisco e l'inedito ... Music Fanpage

Amici, Linus boccia l’inedito di Holy Francisco: «Canzone incompiuta» ilmattino.it

Si è appena conclusa l’ottava puntata di Amici 23, il talent show condotto da Maria De Filippi in cui aspiranti cantanti e ballerini si mettono alla prova con esibizioni di canto e di ballo con lo ...Nel pomeridiano di Amici 23 di Lunedì 13 Novembre Holy Francisco è in difficoltà dopo la classifica di canto di Domenica, dove si è trovato ancora in una brutta posizione, la penultima questa volta, ...