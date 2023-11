Amici 23 | critiche feroci contro il talent da parte di alcuni cantanti famosi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 13 novembre 2023) Recentementeè stato al centro di un dibattito acceso: Luca Jurman, ha espresso la sua preoccupazione per l’uso dell’autotune nel programma. Le suenon si sono fermate qui, ma hanno coinvolto anche Rudy Zerbi, professore di canto del programma, definendolo una “vergogna per la musica”. Queste affermazioni hanno suscitato l’interesse di altri duemusicisti., ledi Morgan e Mario Biondi Morgan, un altro noto musicista, ha sostenuto ledi Jurman, affermando che Zerbi non ha una visione della musica, né antica né moderna. Mario Biondi, un altro cantante di fama, ha espresso la sua preoccupazione per i giovanicipanti al programma, descrivendoli come “poveri piccoli spremuti e fregati per una vana gloria”. ...