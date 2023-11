Amalfi | coppia arrestata | truffa per 15mila €

Leggi su zon

(Di lunedì 13 novembre 2023) Lo scorso 11 novembre, i Carabinieri della Stazione die del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno eseguito, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura, un’ordinanza applicativa di misure cautelari di custodia in carcere, per C.O., e agli arresti domiciliari, per T.C., per il reato diaggravata. Secondo l’ipotesi accusatoria, lo scorso giugno, i predetti, con artifizi e raggiri, in due diverse occasioni, avrebbero contattato telefonicamente degli anziani residenti in Costieratana, fingendo che dei loro parenti si trovavano in caserma a seguito di un debito non estinto, invitandoli pertanto, per evitare gravi conseguenze, a consegnare denaro ed oggetti preziosi, a tutela dei propri cari; le vittime avrebbero consegnato ai presuntitori monili in ...