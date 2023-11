“Altro che Tudor | al Napoli serve un’altra figura” | il giornalista va controcorrente

(Di lunedì 13 novembre 2023) Attacco da non credere alla società, ilindividua una lacuna fondamentale nell’organigramma societario delL’esperienza di Rudi Garcia alpare orami ai titoli di coda. Ad incidere sul destino del tecnico francese è stata l’ultima sconfitta con l’Empoli, match terminato 0-1 con la rete di Kovalenko al 91 esimo minuto. L’ennesima prova al di sotto delle aspettative dinanzi ai propri tifosi, allo Stadio Diego Armando Maradona. Nelle gare interne ilnon trova i tre punti da oramai cinque gare, contando anche le sfide di Champions e ora, al rientro dalla sosta, è chiamato ad affrontare un filotto di partite cruciali per il prosieguo della stagione. In ordine: Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga. Cinque gare nelle quali si deciderà la stagione degli azzurri, a prescindere da chi ...

...n°4 del mondo A cura di Federica Villa Jannik Sinner è il giovane talento del tennis italiano,... 3 - 6, 7 - 6 Unpassaggio chiave è il Roland Garros nel 2020, dove, alla sua prima ...

Iannicelli: 'Napoli, altro che scintilla di cambiamento: solo cenere sulla cenere' AreaNapoli.it

Altro che puzze e difetti, il meglio dei vini naturali in scena a Torino la Repubblica

Si è conclusa la settima giornata del massimo campionato italiano di basket e le ultime due sfide in programma vedano in campo l’Unahotels Reggio Emilia contro l’Estra Pistoia e il derby lombardo tra ...Alcuni di loro, però, vivono più che altro in una zona grigia, non sono perfettamente paladini della giustizia ma agiscono comunque per un bene superiore. Riesci ad indovinare dall’ombra chi sono i ...