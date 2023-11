Alluvione | il ministro Musumeci a Campi Bisenzio Nessuno verrà lasciato solo

Il sindaco di Firenze Nardella: "A Campi oltre 30mila persone danneggiate. Servono più risorse". Il primo cittadino di Prato Biffoni: "Fare presto con i ristori"

Alluvione, il ministro Musumeci a Campi Bisenzio. “Nessuno verrà ... LA NAZIONE

Alluvione, lunedì a Campi Bisenzio il ministro della protezione civile ... 055firenze

Campi Bisenzio (Firenze), 13 novembre 2023 – Il ministro della Protezione civile Nello Musumeci e il capo del dipartimento Fabrizio Curcio sono arrivati a Campi Bisenzio per un incontro operativo sull ...Rimpasto di governo in Gran Bretagna. Stamattina è tutto un via vai di entrate e uscite da Downing Street dopo il licenziamento della ministra dell'Interno Suella Bravemann, con tanto di giornalisti ...