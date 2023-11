Alla scoperta dei biscotti inclusivi di Forno10

Leggi su dilei

(Di lunedì 13 novembre 2023) Snack dolci e salati di prima qualità, preparati ogni giorno da circa 30 giovani ragazzi e ragazze che, con dedizione e passione, sono coinvolti in un progetto davvero straordinario, quello di, l’attività solidale supportata dCooperativa Castelvecchio Service nelle Marche, dRegione Marche e della Camera di Commercio delle Marche, che ha l’obiettivo di dare un’opportunità concreta ai portatori di disabilità con problematiche psico-cognitive. “Siamo fatti di molti ingredienti: tenacia, determinazione, gioia, dolcezza, generosità. Un po’ come i nostri, siamo un mix di più cose, tutte di qualità! L’ingrediente segreto dei nostrisiamo noi”, affermano da. Tantissimi dolci e prodotti da forno come ibigusto, i tozzetti ...