Alessia Pifferi | scontro in aula Il pm | “Le psicologhe di San Vittore hanno suggerito una versione”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sarà una perizia psichiatrica, il cui termine è fissato per il 26 febbraio 2024, disposta dalla Corte di Assise di Milano a stabilire la capacità di intendere e volere di, la donna accusata di omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola in casa da sola per sei giorni. L’incarico è stato conferito allo psichiatra Elvezio Pirfo, che dovrà accertare, tra l’altro, se la donna sia affetta da un disturbo mentale e se fosse capace di intendere e volere al momento del fatto. Il medico si è occupato dei casi Alice Cagni (uccisa dal fratello), della perizia su Anna Maria Franzoni e altri casi di omicidio. Nel corso dell’udienza il pm Francesco De Tommasi ha chiesto di escludere dalla perizia la relazione basata sui colloqui con duedel carcere San ...

La Corte d'Assise di Milano ha stabilito che ci sarà tempo fino al 26 febbraio 2024 (90 giorni a partire dal 27 novembre) per la perizia psichiatrica disposta su, la 37enne accusata di omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola in casa da sola per sei giorni in un'abitazione di Milano.

