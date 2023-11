Alessia Pifferi | perizia psichiatrica per la donna che ha fatto morire di stenti la figlia Diana | perché il pm accusa le psicologhe

(Di lunedì 13 novembre 2023)sarà sottoposta ad unadurante la quale bisognerà stabilire le sue condizioni. La Corte d’Assise di Milano ha già disposto la data. Il prossimo 26 febbraio 2024 c’è la data con il termine per ladisposta dalla Corte di Assise sul caso di. Lata di aver abbandonato in casa ladi soli 18 mesi il 14 luglio 2022.e la decisione sulla sua presunta incapacità di intendere e di volere al momento della tragedia (ANSA)La 37enne è in carcere ed è attualmenteta di omicidio pluriaggravato. Ha lasciato...

Sarà una perizia psichiatrica, il cui termine è fissato per il 26 febbraio 2024, disposta dalla Corte di Assise di Milano a stabilire la capacità di intendere e volere di, la donna accusata di omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi , abbandonandola in casa da sola per sei giorni. L'incarico è stato ...

Processo Alessia Pifferi, scontro in aula. Il pm: «Le psicologhe in carcere l'hanno aiutata a dare una versione diversa dei fatti» Corriere Milano

Alessia Pifferi, scontro in aula. Il pm : “Le psicologhe di San Vittore hanno suggerito una… Il Fatto Quotidiano

Lei è stato nel pool della difesa di Alessia Pifferi: ha analizzato il biberon di Diana. In questi giorni tantissime polemiche, per la verifica psichiatrica sullo stato mentale dell'imputata. Il suo ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...