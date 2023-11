Alessandro Orsini al Teatro Ghione di Roma il 13 dicembre con “GUERRA HAMAS- ISRAELE E TERRORISMO IN EUROPA”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023)INdi e conIn questa nuova lezione accademica inparla dellaa Gaza e spiega il rapporto tra gli attentati jihadisti ine le guerre in Medio Oriente che coinvolgono l’Occidente. Dopo aver spiegato i meccanismi che attivano i jihadisti insvela le tecniche dei media italiani per manipolare l’opinione pubblica e impedire ai cittadini di comprendere le decisioni politiche che spingono il mondo verso esiti distruttivi come lain Palestina e in Ucraina. Loft Produzioni S.r.l. PROSSIME ...