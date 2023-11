Aleandro Baldi | il suo incontro con Dio grazie a una donna speciale

Tornando in Italia, troviamo poi alcuni cantautori com Scialpi ,, Franco Simone , Il Giardino dei Semplici e Gianmarco Carroccia , ex allievo di Mogol nonché interprete dei grandi ...

Un nuovo corso col bassista di Pupo con Proxima Music LA NAZIONE

Christmas at the Castle a Rocca d'Evandro - ècampania ècampania

Borgo san Lorenzo (Firenze), 1 novembre 2023 – Riccardo Azzurri, Aleandro Baldi, Marco Masini, Gianna Nannini, Irene Grandi, Pupo, Andrea Bocelli, Piero Pelù fino a Francesco Gabbani. Sono tanti i can ...