Alcaraz-Zverev | Atp Finals | orario | tv in chiaro | streaming | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 13 novembre 2023)è un match valido per la fase a gruppi delle Atp2023:, notizie,, diretta tv e. Ha dovuto aspettare un anno per giocarle. Per colpa di un brutto infortunio agli addominali Carlos, nonostante fosse finito tra i primi otto della Race, fu costretto a saltare l’edizione 2022 delle Atp, presentandosi a Torino soltanto in borghese per ricevere il premio che spetta a chi conclude la stagione al primo posto del ranking Atp.– IlVeggente.it (Ansa)Stavolta invece nel capoluogo piemontese indosserà anche maglietta e pantaloncini. Ed è uno dei più attesi insieme al favorito Djokovic – il serbo dopo la vittoria di ieri sul danese Rune ha blindato il primo ...