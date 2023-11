Al via «Mi riscatto per il futuro» | entra nel vivo l' accordo tra Fs Italiane e ministero della Giustizia per il reinserimento dei detenuti

(Di lunedì 13 novembre 2023) Favorire l'istruzione, l'orientamento e la formazione professionale deisostenendo il loro coinvolgimento in programmi di pubblica utilità, fino ad arrivare a un loro. Da queste premessenelil primoattuativo del protocollo d'intesa tra- dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Ferrovie dello Stato«Miper il», volto al recupero deiattraverso l'attivazione di percorsi specifici in ambito lavorativo, civile e sociale. Un primo bilancio dell'intesa, firmata nel luglio 2022 dae gruppo Fs ...

Sabato 18 novembre, alle 17, al civico 4 didella Archetto, a Tarquinia, Simona Gaudenzi ... 'È un libro che parla di, emancipazione dalla famiglia, riscoperta di sé - si legge nella nota ...

Al via «Mi riscatto per il futuro»: entra nel vivo l'accordo tra Fs ... Il Tempo

Eurovita, riscatti al via ma ci vorrà un mese. L’esperto: “Occhio ai ‘giochetti’ delle banche” la Repubblica

L’Inps ha fatto sapere che da lunedì 13 novembre sarà possibile fare domanda per il bonus 550 euro per i lavoratori part time.Nel 2024 il pilota napoletano non sarà più al via con la squadra spagnola, ma lo vedremo ancora una volta in griglia. “Quest'anno sono stato bersagliato dalla sfortuna, come dimostrano i tanti episodi ...