Al Donizetti Opera in scena “Il diluvio universale”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Bergamo. L’arte contemporanea irrompe nell’nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura e la cornice dell’esperimento che unisce per la prima volta la Fondazione Teatrocon la GAMeC di Bergamo è Il(1830) di, un’di soggetto sacro composta nel 1830 per il Real Teatro di San Carlo di Napoli che andrà invenerdì 17 novembre alle 20 al Teatro, preceduta dall’anteprima under 30 di martedì 14 novembre alle 17.00 e poi in replica il sabato 25 novembre sempre alle 20 e domenica 3 dicembre alle 15.30. Progetto, regia, regia in presa diretta e costumi sono di MASBEDO con la drammaturgia visiva di Mariano Furlani e le scene di 2050+. I movimenti scenici di Sabino Civilleri e ...