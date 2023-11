AEW | MJF starebbe modificando il suo personaggio per attirare l’interesse della WWE

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il 2024 si preannuncia come un grande anno per MJF. Ormai è risaputo che il contratto dell’attuale AEW World Champion scadrà il prossimo anno, con il quale inizierà quella che lo stesso campione ha più volte chiamato “The Great Bidding War of 2024” – la guerra al rialzo tra chi vorrà offrire di più per metterlo sotto contratto, date le chiare intenzioni già esternate da The Devil di voler diventare milionario con il prossimo contratto in carriera. Sono tante le voci che lo vedrebbero accostato alle principali major americane, tra cui ovviamente la WWE. Con quest’ultima però, la cosa potrebbe essere difficile per via deldi MJF che si basa molto su insulti pesanti e linguaggio scurrile in generale, cosa che la WWE non tollererebbe molto. Tuttavia, negli ultimi tempi sembra che il campione abbia leggermente limato queste caratteristiche, e per alcuni ci ...