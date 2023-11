AEW | Le quote dei bookmakers per Full Gear 2023

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il 18 novembre è in programma il ppv. L’evento sarà di scena a Los Angeles, presso il Kia Forum. Main event della serata sarà il match tra MJF e Jay White con in palio l’AEW World Title detenuto dal primo. BetOnline ha reso note lerelative all’evento. Ecco tutti i favoriti. Leper. Adam Copeland, Darby Allin e Sting (-2000) vs Christian Cage, Luchasaurus e Nick Wayne (+700) . AEW International Title: Jon Moxley (-200) vs Orange Cassidy (c) (+145) . AEW Women’s Title: Toni Storm (-250) vs Hikaru Shida (c) (+180) . AEW World Tag Team Title: Ricky Starks & Big Bill (c) (-250) vs. FTR (+400) vs. House of Black (+400) vs. LFI (+600) . Texas Death Match: “Hangman” Adam Page (-400) vs Swerve Strickland (+250) . The Golden Jets ...

Quando manca meno di una settimana a Full Gear PPV della AEW, arrivano dei possibili spoiler sui vincitori dei match in programma