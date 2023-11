Adani | «Capolavoro Dimarco! Ha i numeri dei migliori al mondo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023)ha commentato il super gol di Dimarco nella partita tra Inter e Frosinone. L’ex giocatore poi lo paragona ai grandi nel suo ruolo. CLAMOROSO ? Danielealla Domenica Sportiva su Rai 2 commenta ildi Federico Dimarco in Inter-Frosinone: «Dimarco voleva fare quel gol, una prodezza. La giocata è clamorosa, si infila benissimo. Calciatore che fa la differenza, due gol e quattro assist come iesterni del. Giocatore forte forte, anche in nazionale si riconfermerà il titolare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati