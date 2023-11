Ad Andrea Bocelli Laurea honoris causa della Federico II

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodottore in Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali: lamagistralegli verrà conferita domani, alle 11, nell’Aula magna storica dell’Università di NapoliII. A introdurre i meriti del tenore saranno il rettore Matteo Lorito e Vittorio Amato, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’ateneo, che oggi ha dato il via alle celebrazioni di otto secoli di storia con la visita del presidenteRepubblica, Sergio Mattarella. Proprio, stamani, ha cantato l’Inno nazionale all’ingresso in università del capo dello Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.