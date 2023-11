... the globally highest per capita internationalpackage did not advance peace. 4. What was the ...decision to change the composition of Israel's Supreme Court in order to armour governmentand ...

Black FreeDay ActionAid

Action Aid: “Dal Governo Meloni molte chiacchiere e pochi fatti contro la violenza sulle donne” la Repubblica

Sostenitrice della battaglia è Claudia Gerini. La parola d’ordine: “Puntare a ribasso non conviene”. Appuntamento lunedì 13 in via del Corso a Roma ...Inaugurato a Napoli, presso il bene confiscato di via Vespucci 9, lo Sportello Spazio Comune - voluto da Comune di Napoli, UNHCR e Action Aid - per l'integrazione e la cittadinanza rivolto a Rifugiati ...