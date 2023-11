AC PERUGIA CALCIO – Risultati settore giovanile gare 11-12 novembre

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 13 novembre 2023) Caserta, domenica 122023 – ore 15:45 – Centro sportivo “G. Papa” – 8^ giornata Campionato UNDER 17 serie C CASERTANA-1-4 CASERTANA: Merola, Basile (8’ st Anatriello), Tarantino, Vergara, Natale, Gigliofiorito, Maietta (8’ st Profenna), Guli (31’ pt Zaino), Di Caterino (16’ st Esposito), Del Gaudio (16’ st Franzese), D’Angelo. A disp.: Simeoli, Verrillo, Montefusco, Grasso. All.: Mariano Stendardo: Romagnoli (43’ st Belia), El Ouardi (43’ st Condac), Massari, Salustri, Mori, Napolano (16’ st Bevilacqua), Liberti (32’ st Merli), Rondolini, Giordani (32’ st Cardoni), Calzoni (16’ st Rinalducci), Romani (16’ st Mannarini). All.: Alessandro Nasini ARBITRO: Diego Coraggio di Napoli (Longobardi – Pesce) RETI: 4’ (rig.) e 7’ pt Rondolini, 7’ st (rig.) Giordani, 25’ st (rig.) Anatriello (C), 42’ st ...