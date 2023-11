Abodi | «Il calciatore non può scommettere sul calcio Non solo scommettono ma anche su siti illegali»

(Di lunedì 13 novembre 2023), ministro per lo Sport e i Giovani, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di “Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa”, una piattaforma dove interagiscono e dialogano i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e della impresa, promossa da Pwc Italia. «Se noi indeboliamo ilperché lo riteniamo non meritevole delle nostre attenzione, noi stiamo facendo un danno al sistema sportivo. In Italia viviamo in un modello nel quale il finanziamento pubblico allo sport è legato al 32% della fiscalità generata dal nostro sistema sportivo nell’anno precedente con un minimo garantito di 410 milioni ed ilè il primo contribuente di questo 32%»è poi tornato a parlare di ludopatia, argomento al centro di molte dichiarazioni del ministro in seguito allo scandalo del ...

E stiamo aspettando le valutazioni tecniche per Cesana" ha proseguito il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sulla pista da bob per Milano Cortina Pista da bob prevista per Milano Cortina