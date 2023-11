A12 Chiusure notturne entrata stazione Maccarese Fregene

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di rifacimento dei giunti sul cavalcavia di svincolo, nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e giovedì 15 novembre, con orario 21-8, sarà chiusa ladi, inverso Civitavecchia e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Torrimpietra. (Com/Red/ Dire)