A volte un palo cambia davvero una partita Chiedete a Milan e Inter

(Di lunedì 13 novembre 2023) Gli escursionisti della domenica, a loro dire immersi nella natura quale contraltare all’artificio e alla storia (tanto da pisciarci però comodamente tra gli alberi), davanti al crocicchio multiplo con possibilità prime e seconde scelgono senz’altro l’asfalto. Una volta che la malga non risponde, tanto vale sapere in anticipo come e quando raggiungere la propria vettura: se non è una strada, è l’altra. Certo non guardano in alto, a quel sacello spesso dominato da una statua bianca, esigente fatica: l’ascesa è impervia, la deadline è il tramonto, il tempo corre veloce il doppio. Solo chi ha una missione da compiere non guarda in basso, non prova vertigini sopra il ponte tibetano del proprio campionato: il Lecce se lo sarà detto, sabato a Via del Mare, mentre illo stava regolando senza più sforzo. O tutto, o niente: un colpo di reni per raddrizzarsi, oppure ...