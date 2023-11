A Roma al Congresso Nazionale della società scientifica presentati i risultati dello studio IND 227 pubblicati su “The Lancet” Coinvolte 440 persone di 51 centri nel nostro Paese | Canada e Francia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) - MESOTELIOMA: CON L'IMMUNOTERAPIA IL 25% DEI PAZIENTI È VIVO A 3 ANNI AIOM, LA RICERCA ITALIANA INDIPENDENTE APRE UNA NUOVA VIA Pembrolizumab in combinazione con la chemioterapia riduce del 21% il rischio di morte. Il Presidente Perrone: “Collaborazioni accademiche internazionali come questa possono definire cure innovative”. Marilina Piccirillo, coordinatore scientificosperimentazione: “Ci auguriamo che questa nuova opzione terapeutica sia resa disponibile in pratica clinica quanto prima”, 13 novembre 2023 – L'Italia apre una nuova viaricerca contro il mesotelioma pleurico, un tumore toracico particolarmente aggressivo. Unoclinico indipendente, IND.227, condotto da tre gruppi cooperativi e coordinato dall'IstitutoTumori di Napoli IRCCS Fondazione ...