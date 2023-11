365 giorni con Maria | 13 novembre Sacra icona ritrovata dove si fermò San Pietro

... il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei 30...2011 (400) Ottobre 2011 (410) Settembre 2011 (398) Agosto 2011 (191) Luglio 2011 (402) Giugno 2011 ()...

Oroscopo 2024: il giro dell'anno in 365 giorni (+1), presentazione ... mentelocale.it

Torna il Festival Orientamenti: tre giorni dedicati al futuro di ragazzi ... Stelle nello Sport

Il nome della “Madonna Eleusa” deriva dalla città russa di Vladimir, e nell’icona Maria viene rappresentata con Gesù Bambino in braccio, in quella tipologia iconografica che viene definita Eleusa, ovv ...E se il tempo è relativo in modi diversi per ciascuno abbiamo alcune certezze granitiche: un anno dura 365 (o 366) giorni, un giorno 24 ore. Eppure ci sono stati anni più lunghi (no, non parliamo del ...