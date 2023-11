3 Bentobox buone | facili e veloci a meno di 5 euro – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 novembre 2023) La maggior parte dei lavoratori e degli studenti universitari è costretta quasi ogni giorno a pranzifuori casa, tra tristi insalate davanti al pc e ristoranti troppo cari. Portarsi il pranzo da casa, ovverola schiscetta (in milanese) o(per fare gli internazionali), spesso implica lunghepreparazioni dal costo fuori misura oppure risultati tristissimi a base di scatolette versate neltupperware insieme a due foglie di insalata. Ma non perdete la speranza: accendete i fornelli!Insieme a Coop abbiamo studiato tre ricette di stagione,, sane e per tutte letasche: ognuna ha un costo massimo di 5per porzione. Le trovate nele descritte qui diseguito. Vellutata di zucca, carote e zenzero Vegana, senza glutine e senza ...