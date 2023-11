2023 | l' anno d' oro delle banche

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 novembre 2023) C’è chi ringrazia la politica dei falchi di Francoforte e festeggia: sono leitaliane. Mentre cittadini e imprese pagano l’innalzamento dei tassi (con le erogazioni di mutui diminuite del 40% e gli sfratti aumentati del 15%), lenelfar43 miliardi di euro di utili, un aumento del 70% rispetto all’scorso. Non ci sarebbero questi numeri senza i super tassi della Bce, imposti con l’obiettivo di contenere l’inflazione e portarla al 2%. E la manna continuerà visto che la presidente della Bce Lagarde pochi giorni fa ha detto chiaramente che un’eventuale riduzione non avverrà prima dei “due prossimi trimestri”, quindi fino a luglio 2024. In un’Europa prossima alla recessione, dopo dieci rialzi dei tassi che hdepresso i consumifamiglie ...