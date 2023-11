10eLotto | la fortuna bacia Fiumicino | vinti 12mila euro

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 novembre 2023)– Ilha regalato due belle vincite: il venerdì a Roma città con 5000.1grazie a otto numeri indovinati su dieci in modalità frequente, il sabato aconfrutto di una giocata sui numeri extra. La più alta vincita al Lotto, invece, si è registrata nell’estrazione di sabato, quando un terno sulla ruota di Torino ha regalato 32.608,70a Roma città. Numeri decisivi 9, 19 e 53. Sempre al Lotto, sempre sabato e sempre in città,anche 7.125sulla ruota di Firenze con i numeri 4, 72 e 77. Doppio colpo anche per il Lotto di venerdì. Come riporta l’agenzia Agimeg, a Montelibretti23.750con un terno sulla ruota di Roma grazie ai numeri 5, 16 ...