Zogno | auto fuori strada e volo di 15 metri nel canale in piena | a bordo due 18enni

(Di domenica 12 novembre 2023). Hanno rischiato davvero grosso i due giovani di 17 e 18 anni che all’alba di domenica mattina sono rimasti coinvolti in uno spettacolare incidente trae San Pellegrino. Intorno alle sei e mezza l’, una Skoda Roomster guidata dal ragazzo più grande, è finitaper poi compiere undi quindicie finire in unin. Sul posto, oltre al personale sanitario con un’ambulanza, sono intervenuti i vigili del fuoco diche hanno recuperato i due coinvolti, usciti illesi, e dopo essersi assicurati che all’interno della vettura non ci fosse più nessuno l’hanno riportata sul sedimele con l’ausilio della gru.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi del 118 (tra cui l'elicottero, l'automedica e due ambulanze), i vigili del fuoco die i carabinieri di Branzi e Piazza ...

In Val Brembana è ancora sotto monitoraggio la strada per Castegnone di Poscante di Zogno che sabato 4 novembre è stata chiusa al traffico in seguito a un cedimento della carreggiata. Questa strada co ...