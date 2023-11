Zeman che suona bene la fisarmonica – VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 novembre 2023)chela, in unsull’account Twitter di Tackle Duro. PERCHÉ IL CALCIO È GIOIA, NON DOPING PERCHÉ È MEGLIO VINCERE FACENDO UN GOL IN PIÙ, NON PRENDENDONE UNO IN MENO PER CHI È LIBERO, NON UN SERVO ZDENÊKCAPO DEL MONDO pic.twitter.com/gWeGHrpTPd — Tackle DURO (@tackleduro) November 12, 2023E LE SCOMMESSEe le scommesse. Il tecnico boemo ne ha parlato l’altro giorno nella conferenza di presentazione di Lucchese-Pescara. Riporta il Corriere dello Sport.e le scommesse Argomento caldo, sul quale si è espresso anchea margine della conferenza stampa di presentazione della gara di domani (domenica) Lucchese-Pescara: “È una brutta cosa. Da tanti anni è uscito il divieto per i ...