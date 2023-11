Zden?k Zeman | dal calcio alla fisarmonica | l’esibizione con trucchetto diventa virale sui social – Il video

(Di domenica 12 novembre 2023) Stannondo virali le immagini del mister del Pescara, Zden?k, alle prese con una. Gli abruzzesi domani sfideranno il Rimini all’Adriatico e l’allenatore si è reso protagonista di un curioso siparietto a tavola. Suona lo strumento, divertito, come se fosse un campione della polka. Attenzione però,simula! Un abile fisarmonicista suona al suo posto. Si riesce a intravedere alle spalle, a fine. (@FRANCES) Leggi anche:è tornato: terza volta al Pescara. «Minestra riscaldata? Macché, si vive di nuove ambizioni», quella volta che Di Battista gli offrì un posto al Senato con il M5s L'articolo proviene da Open.

Il Pescara di Zdenek Zeman ospita il Rimini di Emanuele Troise in uno dei posticipi del lunedì della tredicesima giornata dei girone B di Serie C. Il fischio d'inizio della sfida dell'Adriatico sarà ...