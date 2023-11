Zanoli | lo vogliono tutti ma non gioca quasi mai

Leggi su dailynews24

(Di domenica 12 novembre 2023) Quella di Alessandroè una storia strana, specialmente perchéloma il calciatore non riesce are con il Napoli Quelle di Alessandrosono qualità indubbie, di untore che potrebbe fare il salto di qualità in maniera piuttosto che semplice. Il giovane italiano ha davanti Di Lorenzo, non uno facile L'articolo