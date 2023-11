Zamorano | «Inter come me! Io e Sanchez? Legati dall’amore per questi colori»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023) C’è tanto Cile nel Matchday Programme di oggi in vista di-Frosinone. Così dopo Alexis, Ivanha parlato dell’amore per i tifosi nerazzurri e quello che li lega, fino a tornare alla sua esperienza a Milano. AMORE PER L’– Ivan Zamorato ribadisce il suo amore per l’e i suoi tifosi: «L’amore, la connessione che ho con i tifosi nerazzurri è bellissima. Non ho mai dimenticato tutto quello che ho vissuto a Milano e questo legame rimarrà per sempre. Quando torno a Milano mi sembra di non essere mai andato via, parte della mia anima è qui. Penso che l’mi assomigli, ha una storia di grinta e di carattere, il mio cuore è un po’ nerazzurro. Ci sono tantissimi gol a cui sono legato, quello che ha fatto la storia e che sicuramente è rimasto nel cuore dei ...