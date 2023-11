WWE | Confermato il live event di Santo Stefano al Madison Square Garden | ci saranno molti top name

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 novembre 2023) L’ormai tradizionaledialdi New York si terrà anche quest’anno, comedal sito ufficiale WWE. L’o sarà parte di un Holiday Tour, con il roster diviso in due parti e protagonista, nello stesso giorno, di uno show in quel di Baltimora. L’ormai celebre“natalizio” vedrà come protagonista il roster di Raw, che il giorno precedente non sarà impegnato nella consueta puntata (essendo il giorno di Natale). Ovviamente lo show rosso sarà registrato, probabilmente la settimana precedente, e dovrebbe andare in onda normalmente. Tornando allo show del, ci(salvo cambiamenti) Cody ...