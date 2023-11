William agli Earthshot Prize Awards a Singapore con Cate Blanchett e Hannah Waddingham

(Di domenica 12 novembre 2023) Ha avuto luogo l’evento più importante del viaggio del principe: gli. L’erede al trono di Inghilterra si è recato sul posto senza avere al suo fianco la moglie Kate Middleton. La futura regina, infatti, ha rinunciato qualche settimana fa per essere vicina ai suoi tre figli, ed in particolare al principe George. Ma ha goduto della compagnia di ospiti di grande fama. La cerimonia di premiazione deglisi è svolta al teatro di Mediacorp di. Lì sono stati premiati i cinque vincitori, scelti i 15 finalisti del premio. Ad accompagnare il principein questa edizione è stata la vincitrice dell’Emmy Award e favorita dai ...

'Una pinta di birra è un pasto da re", ha invece scritto un certoShakespeare . E alla ...Regione nell'attuare la norma si impegna anche a mettere in campo iniziative rivolte soprattutto...

William, 1 anno da principe di Galles: «Case agli homeless e aiuti green» Corriere della Sera

Perché Kate Middleton non è agli Earthshot Prize con William Cosmopolitan

Il prossimo futuro dei Reali britannici potrebbe vedere William sul trono: l’abdicazione di Re Carlo non è così distante, spiega Caprarica ...Harry e Meghan Markle non vanno alla festa di compleanno di Carlo perché sarebbero in piena causa di divorzio. William e Kate sono sollevati.