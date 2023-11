Weekend in Piemonte | nel Gavi tra cantine e ristoranti | arte e natura

Leggi su vanityfair

(Di domenica 12 novembre 2023) È l’ultimo paradiso dell’enoturismo (e non solo), patria di un grande bianco esportato in 100 paesi nel mondo. Viaggio trae grandi, pinacoteche e siti archeologici. Un parcole per chi ama la magia degli Appennini (si) e le frittelle di baccalà che piacevano a Gualtiero Marchesi