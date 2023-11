VOTI&STATS – Monza-Torino | Zapata supereroe | Gineitis da piangere

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 novembre 2023), le valutazioni dei giornali sulla formazione granata.gioca da, ma l’errore di Ginetis… «Il Toro domina la scena sul piano del gioco: il pari è troppo poco per quanto i granata hanno prodotto. Va alla sosta con sette punti dopo tre partite e un Toro molto vivo: può essere soddisfatto»: è questa la valutazione de La Gazzetta dello Sport sullo Juric che porta via daun punto e un bel po’ di rimpianti, oltre che recriminazioni sulla direzione di gara. Stesso voto – 6,5 – per quanto riguarda il mister dall’altro quotidiano di casa Cairo, il Corriere della Sera: «Il Toro parte forte, prende il comando delle operazioni, costruisce subito occasioni e subisce il solito torto arbitrale (quando segna Rodriguez Caldirola era caduto per terra da solo e manca un rigore a ...