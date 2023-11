Volo | “I genitori di oggi ballano su TikTok | non sono un riferimento”

(Di domenica 12 novembre 2023) Fabio, in un'intervista al Corriere della Sera, condivide profonde riflessioni sulla sua vita personale e professionale. Parlando della sua separazione,sottolinea che non la vede come un fallimento, ma come una naturale evoluzione dei rapporti umani, fondamentali per la crescita personale. L'articolo .

"Ci siamo lasciati proprio per evitare l'inferno. L'inferno è quando finisci dentro a un problema e non riesci a vederne l'uscita. Sono i tuoi limiti. E non è che poi non ci rientri più". Fabiosi racconta in un'intervista a Corriere della Sera . "La separazione non è un fallimento. I rapporti si evolvono, conta l'intelligenza. Io non credo di amare meno la madre di miei figli.

Fabio Volo si racconta al Corriere tra vita privata e carriera. "La separazione con Johanna Maggy non è un fallimento. Io non credo di amare meno la madre di miei figli, c'è un modo di stare insieme ...