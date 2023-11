Volley | parla Mazzanti

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 12 novembre 2023) Pubblicato il 12 Novembre, 2023 Intervista esclusiva dell’ex CT Davidesulle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Molti gli argomenti interessanti trattati, dalle esclusioni eccellenti (De Gennaro su tutte), al rapporto con Egonu. Qui di seguito una sintesi delle parole di: EGONU – Dopo la semifinale al Mondiale 2022 Paola mi ha detto che non avrebbe più voluto lavorare con me. Prima dell’estate ho avuto un confronto con lei: s’è scusata, ma in ritiro ha fatto fatica. Non riusciva a riposare, e ciò a volte non le permetteva di iniziare o finire gli allenamenti.DE GENNARO E LE ALTRE ESCLUSE – Dopo il 3° posto al Mondiale 2022 la Federazione mi ha chiesto di avere coraggio e ripartire in Nations League con un progetto giovane per poi inserire in corso d’opera le più esperte. Non c’è stata nessuna esclusione ...