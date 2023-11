Volley | Mazzanti rivela | “Egonu non voleva più lavorare con me Non accettava il ruolo di riserva”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Davidenon è più l’allenatore della Nazionale Italiana difemminile: il suo rapporto con l’azzurro si è interrotto dopo sei stagioni, durante le quali ha condotto le proprie ragazze verso il trionfo agli Europei nel 2021 e in Nations League nel 2022, oltre alla conquista di due medaglie ai Mondiali (argento nel 2018 e bronzo nel 2022). Proprio durante l’ultima rassegna iridata si erano aperte delle crepe vistose in seno al gruppo, palesatesi in maniera importante in occasione della semifinale contro il Brasile e poi finite sotto la luce del sole al termine della finalina vinta contro gli USA a cui seguirono le fragorose dichiarazioni di Paolariguardanti la volontà di lasciare la Nazionale. L’ultima stagione è stata estremamente deludente per quanto concerne i risultati (quarto posto agli Europei e mancata ...