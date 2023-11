Volley femminile | Scandicci si rilancia contro Vallefoglia | Antropova top-scorer | terzo posto in Serie A1

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023)ha sconfittoper 3-0 (25-23; 25-21; 25-20) nell’ultimo invalido per la settima giornata dellaA1 di. La corazzata toscana ha faticato soltanto nel primo set, dove ha dovuto recuperare dal 15-19, ma per il resto ha dominato la contesale marchigiane senza particolari difficoltà. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno così infilato la quinta vittoria in campionato e si sono portate alin classifica con 16 punti all’attivo, a -2 dalle capolista Conegliano e Novara (con una partita giocata in meno rispetto alle Pantere). Quarto ko di fila per, che resta al decimoinsieme a Casalmaggiore e Busto ...