Volevo diventare il re dei biscotti e ci sono riuscito | chi è quest' uomo | un esempio per l' Italia

(Di domenica 12 novembre 2023) «Da ragazzino avevo un sogno: creare l'industria deicostruire la fabbrica più buona del mondo, pasticcini su larga scala. Ce l'ho fatta. Pensi: ho iniziato a incartarea 5 anni. Non arrivavo neanche al tavolo. Mio papà, Angelo, mi faceva salire su una cassetta capovolta». I savoiardi escono in fila come soldatini. Giuseppe Vicenzi, 91 anni, giacca, maglioncino girocollo e cuffia igienica in testa, li osserva da pochi centimetri, dietro il vetro protettivo. È un generale severo ma orgoglioso delle truppe. «Vede, lì è dove li scartiamo se hanno difetti di forma osottopeso: se alle persone diciamo che100 grammi devono essere 100». Il rullo esclude una confezione, spinta da un marchingegno in un recipiente. Vicenzi la apre e assaggia: «Buoni così non ce ne ...