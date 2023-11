Vittoria esterna per la Smile Basket Benevento sul campo del CUS Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCi si aspettava una partita combattuta contro il CUSper la, entrambe a sei punti in classifica, e così è stato. Partita caratterizzata da alcune assenze pesanti, ma che ha messo in mostra la forza di un gruppo che anche nelle difficoltà ha saputo compattarsi e riuscire a portare a casa la posta in palio. Un primo quarto giocato sottotono che ha visto il CUSchiudere in vantaggio con il punteggio di 15 a 8. Nel secondo quarto è emerso tutto il valore tecnico dellama, soprattutto, un gioco rapido e fluido che ha visto gli ospiti dare uno strappo significativo al periodo di gioco, chiuso con il punteggio parziale di 10 a 23. Il terzo e quarto periodo sono stati giocati sul filo dell’equilibrio ma in cui, ancora una ...