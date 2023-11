Visite fiscali docenti e ATA | verso la riduzione a 4 ore e stop reperibilità nei giorni festivi

(Di domenica 12 novembre 2023) Leper il personale della Pubblica amministrazione, compresie ATA, valadalle 7 alle 4 ore: è quanto si prevede dopo la sentenza del Tar Lazio che ha osservato, in una recente sentenza, la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati. L'articolo .

ROMA " Si dia attuazione subito alla sentenza del Tar che boccia perché incostituzionale la disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati per gli orari delle. Il segretario generale della UilPa Sandro Colombi "mette in mora" il governo: con una lettera inviata al ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e, per conoscenza, ...

Visite fiscali, anche nella Pa quattro ore di reperibilità (da sette). La UilPa “mette in mora” il governo: “… la Repubblica

Visite fiscali. La lettera di Sandro Colombi oggi su 'La Repubblica' UIL Pubblica Amministrazione

L’obbligo per i 65enni con la patente C’è chi ha ottenuto la patente a 18 anni e che, ogni 10 anni, la rinnova senza alcun problema dopo aver superato la visita medica di routine senza alcun problema.Il murale col re del rock Mick Jagger mentre incorona Damiano dei Maneskin è apparso sui muri del vicolo del Fico ...