Dall'altro lato del campo lacontiene abbastanza bene gli ospiti, le cui soluzioni offensive arrivano principalmente dalle penetrazioni di Booker. Nel secondo tempo Bologna si sblocca anche ...

Virtus leader per una notte, Napoli dice 33 con Pullen e aggancia il treno del 2° posto La Gazzetta dello Sport

Calcio RSM, La Fiorita e Murata accorciano in vetta. La leader Virtus ... AltaRimini

La squadra di Banchi batte Treviso e si gode il primato solitario in attesa delle altre con Shengelia autore di 20 punti, quella di Milicic trova due punti di misura ai danni di Varese ...In attesa della Virtus capolista – in campo domani – sia La Fiorita che Murata accorciano il margine in vetta grazie alle vittorie rispettivamente su Folgore e Pennarossa negli anticipi della nona ...